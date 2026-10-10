"Un tifoso della Roma coinvolto in disordini di massa con i sostenitori del Celtic prima del match contro la Roma è stato interdetto dagli stadi per due anni". Una sorta di daspo. Richard Bridle, 38 anni, insieme al coimputato Michael Whitlock, 25 anni, figurava tra i sei tifosi ospiti presenti appunto all'esterno del Celtic Park l'11 dicembre 2025 (vittoria giallorossa per 3-0). Durante l'udienza presso il tribunale di Glasgow (Glasgow Sheriff Court) è emerso che Whitlock e Bridle, tifoso della Roma, camminavano in direzione opposta rispetto agli ultras del Celtic. Le due tifoserie erano separate da una barriera metallica. A riportarlo e raccontarlo è 'The Herald'. Il pubblico ministero Tammy Gibson, secondo il quotidiano scozzese, ha dichiarato: "Whitlock e Bridle hanno urlato e inveito contro gli ultras del Celtic, provocando uno scontro. Bridle è corso verso la cancellata metallica e ha urlato 'vaffan..lo!' La polizia ha immediatamente estratto i manganelli, si è posizionata tra i due gruppi di tifosi e ha intimato loro di smettere. Entrambi gli uomini hanno continuato a urlare e inveire, alzando le braccia in atteggiamento di sfida verso gli ultras del Celtic". Gli agenti hanno provveduto a separare i due gruppi e hanno richiesto l'intervento di altri forze dell'ordine. È stato riferito in aula inoltre che sul posto sono giunte almeno sei unità della polizia. Sia gli ultras del Celtic che Whitlock e Bridle si sono poi allontanati dal luogo dell'accaduto. I due uomini sono stati successivamente identificati dai testimoni come soggetti coinvolti nell'episodio. Entrambi a settembre si sono dichiarati colpevoli di aver tenuto un comportamento minaccioso o ingiurioso. Ieri Bridle è comparso in tribunale per la lettura della sentenza.

Squalifiche e una lunga carriera da hooligan: chi è Richard Bridle da Southampton

Nel testo dell'Herald Scotland,- residente avillaggio a una manciata di chilometri dain Inghilterra - viene etichettato comeLa realtà è che il 38enne ha una lunga 'carriera' alle spalle da hooligas e diverse squalifiche a carico: basta cercare rapidamente sul web. Maggio 2005: coinvolto in una grave rissa vicino allo stadio di St Mary's (casa del Southampton) con i tifosi del Manchester United, accusato e poi scagionato. Nell'agosto del 2009 ha ricevuto un altro divieto diper aver preso parte a una rissa di massacondannato a 4 anni di squalifica dagli stadi dal tribunale di Southampton per il suo coinvolgimento nei disordini scoppiati prima della sfida ditradove furono lanciateNel 2009 era già considerato dalla polizia un "tifoso a rischio" da diversi anni ed è stato ripreso nell'occasione degli scontri prima diche hanno costretto famiglie terrorizzate a fuggire in preda al panico da un bar del centro città. Insomma, uno che poco - anzi niente - c'entra con laE viene da dire neanche col calcio.