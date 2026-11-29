Santiago Castro ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro il Monza. Queste le sue parole:

Voleva segnare, nonostante il sangue. "Voglio fare sempre il meglio per la squadra e per un attaccante è sempre importante segnare. Quest'anno è stato più pesante non fare gol, ma quando sono entrato ho sempre dato tutto per la squadra".

Come sta vivendo l'avventura alla Roma, nonostante non sia più un titolare come al Bologna? "Vengo da una stagione con 50 partite da titolare, ma uno vuole sentirsi importante sia da titolare sia giocando 5' o 10'. Il mister fa sentire tutti importanti e tutti vogliono fare il 100% anche in pochi minuti. Penso che sia così per la squadra e per tutti".

A Parigi è stato titolare: con che convinzione siete entrati in campo? "Non sentiamo niente e nessuno, siamo una squadra forte e unita che vuole fare la sua prestazione e il suo gioco. Abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra che cambia ruolo ovunque. Andremo a giocare sempre allo stesso modo, come accaduto col Real e a Manchester dove abbiamo fatto una grandissima partita. Non ci sentiamo meno di nessuno, anzi: sentiamo di essere forti con le nostre armi e giochiamo contro tutti così".

CASTRO A DAZN

Che momento è stato. Sei contento del tuo gol. E quell’esultanza. “Come attaccante voglio fare sempre gol e segnare. Prima però è la squadra e voglio fare prestazioni per portare avanti la squadra e la città”.

Sembravi in lacrime. “La realtà è che io voglio fare gol. La mia esultanza sta a significare che stiamo tutti uniti. È stato più importante l’abbraccio che il gol. Malen mi aiuta, ma tutti mi danno una mano. Sono tutti grandissimi umani, anche lo staff. È stata un emozione di gruppo”

Come è avere Malen come riferimento? Ti stimola? “E soddisfacente giocare con Malen, ti migliora ogni giorno. E così come con altri giocatori. È facile giocare con lui, come con Dybala e Soulè. Non è negativo, ma positivo”

Sei stato titolare a Parigi, Gasperini ti considera. Cosa ti chiede? “Io mi sento considerato. Ci fa giocare a tutti. Cambia undici ogni volta. Poi ho dovuto cambiare stile di gioco: prima giocavo spalle alla porta. Ora mi sento bene e sto migliorando”.

Come è il rapporto con gli argentini? “Ci parliamo tanto. È bello, siamo contenti. Speriamo di continuare così”

Il gruppo è coeso. Si pensa di migliorare la classifica rispetto all’anno scorso? “Guardiamo di partita in partita. Siamo contenti e tranquilli. Ora pensiamo al Bologna”

CASTRO A IN CONFERENZA STAMPA

Ogni tanto percepivi inconsciamente questo paragone con Malen? O questo non ti condiziona? "Sento che siamo una coppia che dà tanto alla squadra, lui si svegliane fa gol. Per questo è troppo importante che continui così, io cerco di dare il meglio. Non lo sento così pesante, al contrario posso imparare da un giocatore che è stato in tante squadre di alto livello e ora è il migliore della Serie A. È un confrontarmi con un calciatore di questo livello".

Come stai? "Bene, tre punti, ma sto bene!"

In cosa ti senti più migliorato con Gasperini? "Sono tante cose. Questa cosa di puntare l'uomo, giocare in avanti e non di spalle alla porta come a Bologna. Ora ho imparato a giocare e puntare l'uomo uno contro uno, è stato difficile nei primi mesi e ora me lo sento di più, giocare anche molto fisicamente. Voglio continuare a imparare dal mister e i compagni".

Hai segnato ancora sotto la Sud, potresti rifarlo anche al derby: ci pensate? "Speriamo, prima c'è una partita tosta a Bologna, non sarà facile. Speriamo di fare bene lì, poi vedremo il derby. Pensiamo partita per partita, pensare al derby già ora non è positivo per la nostra testa".

Com'è stato giocare contro il Psg? "Una cosa impressionante. Sono giocatori di un altro livello, di un altro passo, è stato difficile affrontare Pacho, ma siamo andati lì per giocare alla pari, non ci sentiamo inferiori a nessuno in Italia e in Europa. Giochiamo allo stesso modo su ogni campo".

Non sprechi troppe energie con questo lavoro che fai? "Sì, è una cosa che si deve imparare, perché mi piace venire incontro e giocare con la squadra. Mi piace anche fare gol, ma sono cose che devo imparare, ho uno staff che me lo permette. Ho avuto grandi giocatori con me, Immobile, Zirkzee, Malen, mi hanno fatto imparare qualcosa".