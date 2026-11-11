Un solo gol, ma bellissimo. La rete di Santiago Castro contro il Genoa ha vinto il premio di "gol del mese". L'argentino si è sbloccato contro i rossoblu con un tocco sotto in area di rigore e ha battuto Riccardo Orsolini che aveva segnato contro il Lecce in mezza rovesciata. Santiago nonostante il poco spazio è stato convocato in nazionale da Scaloni e sarà a disposizione per le amichevoli contro Uruguay e Costa Rica. Solamente due le gare da titolare con la maglia giallorossa, ma lo spazio non mancherà dopo la sosta di novembre. Sette le sfide in programma in poco meno di un mese.