Donyell Malen sta conquistando la Serie A a suon di gol: sono cinque nelle prime cinque partite con la maglia della Roma. Un impatto devastante da parte del giocatore olandese. Antonio Cassano - durante la puntata di Viva el Futbol - ha parlato dell'ex Aston Villa, di seguito le sue parole: "Malen è un ottimo giocatore, ma la Serie A è cinque scalini sotto la Premier League. Chi arriva in Italia dall'Inghilterra fa la differenza. Faceva panchina anche al Borussia Dortmund. A Gasperini piace tanto e lui ha indovinato il giocatore giusto, ha fatto benissimo la Roma a prenderlo. Per questo calcio va benissimo Malen. Emery è uno dei tecnici più forti al mondo, probabilmente non era al suo livello in Inghilterra".