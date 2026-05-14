Antonio Cassano - durante la puntata di 'Viva el Futbol' - ha criticato Donyell Malen. Nonostante l'impatto dell'olandese che ha già realizzato 13 gol in 16 partite di Serie A, l'ex attaccante giallorosso non è convinto delle qualità dell'ex Aston Villa. Queste le sue parole: "A Roma hanno avuto un giocatore fenomenale con Spalletti: era Vucinic. Faceva il centravanti, l'esterno a sinistra ed era fenomenale. In Italia si va avanti con l'entusiamo, ma Malen non allaccia nemmeno le scarpe a Vucinic e la Roma non può ambire a vincere se ha l'olandese come attaccante di riferimento. Lui gioca bene di taglio, ma è difficile fare questo quando giochi con le difese strette. In Italia non si gioca in questa maniera, ma lui non è raffinato come piace a me. Lo devi servire in profondità perché si muove bene, ha capito e infatti Dybala lo imbuca sempre. Lui è veloce, rapido e si muove bene verso il cono della porta. Ma non mi dà nulla a livello qualitativo".