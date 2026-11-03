Michael Carrick ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Che cosa significa questa partita per lo United e per lei? "Significa tanto, questa competizione è importante. Ho giocato qualche volta contro la Roma in questa competizione negli anni e ho dei bei ricordi. Erano una bellissima squadra e le sono ancora. Siamo stati molto colpiti nell'osservare il loro inizio di stagione, molto positivo. Sappiamo di avere una partita dura stasera".

Quale sarà la chiave della partita? "Ci sono diverse cose. Vogliamo fare una buona prestazione e ottenere un buon risultato per i nostri motivi. Loro giocano un calcio molto intenso e pongono molte domande, pressano tanto e sono bravi con la palla. Sono una squadra completa, dobbiamo fare tanto e dare il nostro meglio per vincere la partita".