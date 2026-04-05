Carlo Verdone: “Gasp deve avere i giocatori adatti. Ho bisogno di Totti alla Roma”

Le parole dell'attore e regista: "Abbiamo avuto tante difficoltà, gli infortuni come quello di Wesley e Angelino che è stato male. Nazionale? Bisogna ripartire dai giovani"

Redazione 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 20:08)

Tra i tanti personaggi dello spettacolo e dello sport oggi presenti sulle tribune di San Siro per Inter-Roma, non poteva mancare il romanista sfegatato Carlo Verdone. L'attore e regista ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio. Ecco le sue parole.

Questa Roma la fa più sognare o le dà più preoccupazioni?"La partita di questa sera è molto importante sia per l'Inter sia per noi. Dobbiamo cercare di restare agganciati in tutti i modi. Abbiamo avuto tante difficoltà, gli infortuni come quello di Wesley e Angelino che è stato male. Quando erano in forma hanno dato moltissimo alla Roma. La difesa ha avuto un calo di attenzione, spero si possa riprendere. Speriamo bene, mi fido molto di Gasperini".

Gasperini è l'uomo giusto per il futuro?"Secondo me sì, nella maniera più assoluta, ma deve avere dei giocatori adatti. Soprattutto dopo quanto abbiamo visto in Nazionale, bisogna ripartire dai giovani. Questo è un lavoro lungo, ma come ce l'ha fatta la Germania e come ce la fece l'Inghilterra ce la faremo anche noi. Vanno rimessi a posto i vivai, con persone a modo che sappiamo osservare i giocatori. E, come ha detto Capello che ci capisce molto di calcio, meno tattica e più tecnica. E poi la corsa... gli altri sembrano che siano allenati 100 volte meglio dei nostri. La tattica uccide un po' il gioco del calcio".

Le piacerebbe un ritorno di Totti alla Roma?"Ma certo, me lo auguro. Ha 25 anni di storia, qualcosa di enorme. E' la carta d'identità della Roma ancora, la bandiera. Credo sia giusto trovare un ruolo per Francesco, sicuramente ha un occhio per vedere i ragazzi che valgono. Poi dipende anche da quello che vuole fare lui. Di Totti ho bisogno".