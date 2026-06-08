Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport Roma 90.9): "Mi dispiace per Wesley, ma se penso dal punto di vista della Roma… Il Mondiale era un’occasione importante, può essere una botta dal punto di vista morale. Fino al 30 giugno, la Roma ha tanto da fare: prima ufficializzano l’arrivo di D’Amico, meglio è. Può essere una settimana decisiva per i rinnovi: ci siamo quasi per Dybala e Pellegrini, anche Celik firmerà”.

Matteo De Santis (Manà Manà Sport Roma 90.9): "Tutti i rinnovi arriveranno a cascata, o almeno due su tre. Su Celik c’è ancora qualcosa da sistemare. Per Pellegrini è abbastanza apparecchiata, uguale Dybala. Wesley? Brutta notizia per il morale del ragazzo”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Vlasic? Ha fatto un eccellente campionato al Torino, ma è in grado di ripetersi alla Roma? Greenwood è un giocatore già più abituato a battaglie diverse. Si tratta, però, di un profilo costoso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Spero che la Roma stia lavorando sottotraccia per il tema plusvalenze: occorre capire qual è l’opzione migliore. Devi prendere due attaccanti e, forse, anche un terzino. Occorre affidarsi al nuovo direttore sportivo che, di comune accordo con Gasperini, deve tirare fuori dalla tasca il Malen di turno”.