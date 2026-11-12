“Può fare come Nico Paz al Como”. Fabio Capello è sicuro su Endrick e promuove l'eventuale approdo del brasiliano alla Roma. L'ex allenatore giallorosso, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: l'attaccante del Real Madrid ha le qualità per lasciare il segno in Serie A. Il nome di Endrick è accostato ormai da settimane alla Roma. Il ds D'Amico lo ha messo in cima alla lista dei desideri e Gasperini aspetta rinforzi per gennaio. L'obiettivo è alzare il livello della squadra, continuare a lottare per le posizioni di vertice e alimentare quel sogno che i tifosi coltivano da tempo. Per farlo, a Trigoria si punta a un colpo importante. Capello vede nel brasiliano il profilo giusto e tira in ballo proprio l'esempio di Nico Paz, arrivato in Italia dal Real Madrid e diventato protagonista con il Como: “È giovane e viene dal Real Madrid, ha molta qualità. Conosco il settore giovanile del Real Madrid e come selezionano i giocatori...”. Poi il riferimento al talento argentino: “Abbiamo già visto come può fare la differenza nel nostro campionato”.