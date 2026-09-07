La stessa fame, la stessa anima forte. Fabio Capello rivede nella Roma di Gasp lo spirito della squadra tricolore del 2001. E spiega perché può credere nello scudetto: "Perché ha proseguito sullo stesso itinerario della scorsa stagione e sta mantenendo lo stesso atteggiamento con una base di gioco e qualità importante: in più ha schierato un giocatore nuovo, Mora, che si è già inserito perfettamente nei meccanismi della squadra. L'avevo detto anche venti giorni fa: l'anti-Inter in effetti è la Roma", ha detto a La Gazzetta dello Sport.

E perché, Capello, la Roma in particolare può mettere paura ai nerazzurri? "La Roma gioca uno contro uno a tutto campo e ha soprattutto questo gioco propositivo per il quale si aiutano tutti: quando hai 4-5 giocatori di qualità presenti nei sedici metri, che sanno dialogare nello stretto, prima o poi qualcosa succede. E contro l'Atalanta il gol della vittoria alla fine è arrivato".

Vede analogie, nel complesso, con la sua Roma dello scudetto? "Molte, il primo anno a Roma avevamo capito di essere forti, poi abbiamo completato la squadra con Batistuta...".

Capello e Gasp confermano che per allenare (e bene) in una piazza complessa come Roma ci vuole probabilmente un tecnico del Nord, più distaccato: conferma? "Sono sempre convinto che ci vogliano i giocatori per vincere. Però a Roma è vero che si passa facilmente dall'esaltazione alla depressione: è necessario sempre l'equilibrio, un po' di sangue freddo: forse qualcuno riconosce a me e a Gasp queste caratteristiche..."