Un’altra trasferta a rischio per i tifosi giallorossi. Dopo la chiusura del settore ospiti di Lecce, ad una settimana dal match col Torino (lunedì 14 alle ore 18.30) la vendita dei biglietti per i residenti nella regione Lazio è ancora bloccata, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. L’ONMS ha rimandato la decisione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e nelle prossime ore è atteso il responso. L’anno scorso proprio in occasione di Torino-Roma gli ultras giallorossi furono protagonisti degli scontri in A1 con i tifosi della Fiorentina. Quest’anno il pericolo è il possibile contatto con i parmensi che andranno a Como (nel 2025 l’assalto degli ultras gialloblu in un fast food). Nessun problema, invece, per la trasferta europea a Istanbul. Oggi alle 10 partirà la vendita libera (costo 45 euro), attesi circa 2000 romanisti in Turchia.