Sabato sera Roma-Atalanta è proseguita nel tunnel e nella zona della tribuna Monte Mario dove ci sarebbero stati momenti di forte tensione tra l'ad nerazzurro Luca Percassi e il ds giallorosso Tony D'Amico. Secondo la Roma ci sarebbe stata un'aggressione verbale

dello stesso Percassi a D'Amico, secondo l'Atalanta i fatti si sarebbero svolti in tutt'altro modo. Ieri i club hanno rimesso ai comunicati le posizioni. “Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'Amministratore Delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D'Amico, che ha evitato qualsiasi reazione”. Gli ispettori non erano presenti, ma il Procuratore federale Giuseppe Chiné valuterà gli elementi e aprirà un fascicolo per ascoltare i diretti interessati, scrive La Gazzetta dello Sport. Già da oggi, invece, verranno ascoltati i testimoni.