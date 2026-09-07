A volte le sliding doors del calciomercato possono essere positive. È il caso del mancato rinnovo di Celik che nonostante un accordo con la Roma ha deciso di voltare le spalle a D'Amico e riabbracciare Massara. Il turco, però, a Torino non ha iniziato col piglio giusto. Sui social si leggono già le prime critiche: "Questa volta non viene fatta nessuna Celik cam?", il riferimento è al video realizzato da Dazn qualche settimana fa dopo la prima amichevole giocata dal terzino. Ieri contro il Milan ha terminato la partita con zero cross riusciti. Stessi numeri anche nelle altre due con Parma e Frosinone. L'ex Lille non è di certo un rimpianto anche perché il suo addio ha spianato la strada a Lulli che è stato tolto dal mercato ed è partito dal primo minuto tre volte su tre convincendo praticamente tutti. Ma non c'è solo il classe 2007 da quella parte. Pian piano sta entrando in condizione anche Molina che ha ancora da smaltire le fatiche del Mondiale (l'Argentina è arrivata fino in finale) ma con l'Atalanta è stato decisivo. Trentasei minuti di qualità: il 100% dei contrasti vinti, il 90% di precisione nei passaggi e una grande occasione creata per la testa di Castro che è stato sfortunato nel colpire la traversa. Giovedì la prima in Champions, si riaccende il ballottaggio tra i due ma servirà tanta esperienza per affrontare il Fenerbahce in uno stadio che sarà bollente a dir poco. E Molina non ha di certo paura di questi palcoscenici.