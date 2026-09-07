Paulo Dybala ha registrato un nuovo record. Da quando veste giallorosso, l'argentino non aveva mai giocato tanto (253 minuti) nelle prime tre partite di campionato, neanche nella sua prima stagione alla Roma, quando si fermò a 237. E stata la mano di Gian Piero Gasperini, che ha sbloccato una nuova versione del giocatore, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Inesauribile. Per farlo, l'allenatore ha lavorato sul piano fisico, organizzando prima di tutto la rivoluzione dello staff medico. Al termine della passata stagione, Gasperini aveva più volte lasciato intendere che la gestione dell'infortunio al ginocchio di Paulo (un mese di attesa prima dell'operazione) era stata condotta nel modo sbagliato. Ma la svolta non è solo fisica. Il tecnico ha lavorato anche sul piano mentale, cambiando la narrazione che ha sempre accompagnato l'esperienza di Dybala a Roma. Nelle prime tre gare della Serie A

2025/26, infatti, Paulo giocò 106 minuti. Nelle gerarchie, l'argentino partiva dietro al suo connazionale Soulé. Poi, complice la pubalgia di Matias, Dybala si è ritagliato il ruolo di uomo immagine del nuovo corso di Gasperini. Che ha anche trovato la ricetta giusta per far convivere il talento dei due argentini: sabato è stato Dybala a fornire l'assist a Soulé per il gol della rimonta. Il segno definitivo della rinascita.