Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore della Roma ha parlato della corsa scudetto: "Ho sempre sostenuto che l'Inter fosse la favorita, la squadra più attrezzata per lo scudetto e al momento non ho ragioni che mi convincano del contrario. Vedere però tutta Milano e tutta Roma lassù mi fa piacere e mi riporta al mio passato“. Capello ha poi parlato delle differenze tra i giallorossi e il Milan: "Vedo meglio la Roma, perché ha un gioco già collaudato, mentre i rossoneri sono ancora in cerca di una propria fisionomia definitiva. Non è una critica: Gasperini lavora con i suoi uomini da un anno, mentre Amorim è appena arrivato e la differenza in campo si nota"