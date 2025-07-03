E' arrivata la decisione della Procura Federale in merito ai fatti accaduti lo scorso 25 maggio al Viola Park in occasione della semifinale del campionato di Primavera tra Roma e Fiorentina, dove erano coinvolti Nicolò Zaniolo e due giovani giallorossi, Mattia Almaviva e Marco Litti. L'ex giocatore della Fiorentina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trovato un accordo con Giuseppe Chinè (capo della Procura Federale) che gli ha concesso alcune attenuanti dopo aver riscontrato il suo pentimento durante l’interrogatorio. Al classe '99 era stato chiesto di scusarsi pubblicamente e così ha fatto il 10 giugno scorsocon un post sui social. Le indagini hanno chiarito che l’episodio è stato meno grave di quanto inizialmente descritto: nessuno schiaffo o pugno, ma qualche manata sul collo. I referti ospedalieri non hanno riscontrato lesioni significative e uno dei due ragazzi è stato visto giocare a padel pochi giorni dopo l’accaduto. Grazie al patteggiamento avvenuto prima del deferimento, Zaniolo ha ottenuto fin da subito uno sconto del 50% sulla sanzione.