Riparte la Serie A e con lei anche la possibilità di scoprire giocatori, allenatori, per chi semplicemente guarda da appassionato, oppure deve decidere, studiare o aggiornarsi. Fabio Cannavaro, ct dell'Uzbekistan, ad esempio non vede l'ora di gustarsi Como-Roma: "Non si scappa, per tanti motivi. Giocano e divertono, sono diverse ma si daranno battaglia attraverso la ricerca dello spettacolo. Gasperini è straordinario, come la sua Roma: qualità alta, aggressività ovunque. Uomo contro uomo sempre, non fanno fiatare, non ti fanno neanche pensare, non ne hai il tempo. E il Como di Fabregas forse è il più moderno, nella sua anima. Ormai non può essere più considerato una sorpresa, hanno investito tanto e lo hanno fatto con capacità e con lungimiranza. Sarà protagonista", le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'.

Nelle sue gerarchie come siamo messi? "L’Inter sta davanti a tutte. È una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: 'Wow, ma questo può giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina'. Ha vinto e non è sazia. Ha riempito l’organico ulteriormente. Per me sta davanti".

Chi la insidierà? "La Roma e il Como soprattutto, per la forza che hanno - tecnica ma anche mentale - e però siamo alla sesta di campionato, conviene ricordarlo. Non vorrei che si ignorasse questo particolare".