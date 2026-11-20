L'ex calciatore giallorosso è stato ospite al Roma Club 'Claudio Ranieri' di Larino, in provincia di Campobasso, tra cori e canzoni di Venditti
Totti, l'elogio a Candela è tutto da ridere: "Aveva una testa... superiore a tanti"
Giornata speciale per Vincent Candela, che si è recato in Molise per presentare il suo libro 'Il Metodo Vincent(e)'. L'ex calciatore giallorosso per l'occasione è stato ospite al Roma Club 'Claudio Ranieri' di Larino, in provincia di Campobasso, tra cori e canzoni di Antonello Venditti. Prima la posa con la sciarpa del club giallorosso, poi le foto con i tanti tifosi romanisti accorsi a Casina Nazionale Frentana. Grande entusiasmo e calorosa accoglienza per Candela, come testimoniato dal video pubblicato su Instagram da TeleMolise.
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