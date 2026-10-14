Vincent Candela, ospite di Prime Video in occasione della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, ha parlato dell'importanza della partita ma anche del confronto tra Gasperini e Mourinho. Queste le sue parole:

Cosa significa per un giocatore arrivare allo stadio e vedere quest'accoglienza? "E' una meraviglia, anche se a Roma siamo un po' abituati. Per noi fuori è un giorno di festa, per i giocatori è una partita meravigliosa contro il Real Madrid che è ai vertici del calcio. Siamo tornati in Champions League dopo 7 anni col grande Gasperini e la società. Lo stadio è sempre pieno, stasera ancora di più. Tifiamo Roma, sarà una bella partita. Sono convinto che li metteremo in difficoltà".

Questa sera è Roma-Real Madrid, ma anche Gasperini contro Mourinho: che sfida sarà? "Sono due grandi allenatori, vincenti. Diversi, nel modo di approcciare anche alla partita. Mourinho sta allenando di nuovo il grande Real Madrid, ma Gasperini ha la squadra con lui che è in un momento di fiducia in attacco e in difesa. Non cambierà la sua tattica Gasperini, giocherà alto e andando a pressare. Anche se con Mbappé e Vinicius sarà difficile. Mi piace più come gioca Gasperini, Mourinho è un vincente e ha vinto con la Roma. Sarà una partita molto diversa, ma speciale".