Calhanoglu: “La vittoria ci manca. Disfatta Italia? Ho visto bene i miei compagni”

Come ha visto i vari azzurri che sono rientrati dopo la delusione in Nazionale? Che cosa vi siete detti da qui al finale di stagione?"Sicuramente c'è delusione, come calciatore vorresti sempre essere in un torneo del genere. Noi, come Turchia, non andavamo al Mondiale da 24 anni. Mi dispiace per l'Italia, per il Paese, dovrebbero essere sicuramente al Mondiale, ma è successo e ho visto bene i miei compagni. Ora dobbiamo pensare al nostro cammino e allo Scudetto, sappiamo che dietro si avvicinano e sarà importante cambiare la marcia. In questa settimana siamo stati insieme e loro hanno il nostro supporto. Oggi sarà una partita molto molto importante e siamo pronti".