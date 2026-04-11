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Calhanoglu: “Critiche a Svilar sul gol in Inter-Roma? Provino loro a stare in porta”

Calhanoglu: “Critiche a Svilar sul gol in Inter-Roma? Provino loro a stare in porta” - immagine 1
Il centrocampista neroazzurro racconta il gol del 2-1 contro la Roma: "La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso, è un effetto che cerco"
Redazione

Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica parlando anche del gol del momentaneo 2-1 contro la Roma nella sfida di domenica scorsa a San Siro. Di seguito le parole del centrocampista dell'Inter: "Capisco che Bastoni non riesce a crossare e mi metto in posizione. Zielinski mi vede e me la passa. Controllo che non ci sia nessuno dietro, sposto la palla avanti e calcio. Ma non è stata la mia rete più bella". Poi commenta le critiche a Svilar: "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. E' un effetto che cerco, colpendo a sotto".

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