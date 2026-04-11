Calhanoglu: “Critiche a Svilar sul gol in Inter-Roma? Provino loro a stare in porta”

Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica parlando anche del gol del momentaneo 2-1 contro la Roma nella sfida di domenica scorsa a San Siro. Di seguito le parole del centrocampista dell'Inter: "Capisco che Bastoni non riesce a crossare e mi metto in posizione. Zielinski mi vede e me la passa. Controllo che non ci sia nessuno dietro, sposto la palla avanti e calcio. Ma non è stata la mia rete più bella". Poi commenta le critiche a Svilar: "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la para. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. E' un effetto che cerco, colpendo a sotto".