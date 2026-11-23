Riccardo Calafiori in un'intervista rilasciata a GQ Italia, ha ripercorso le tappe della sua carriera partendo dal grave infortunio accusato quando giocava nelle giovanili della Roma: "È stato un momento chiave della mia carriera e della mia vita. Ripensandoci lo vedo solo come una cosa positiva. Non ho avuto neanche una reazione sul momento. Ero in shock. La mia famiglia era ancora più dispiaciuta di me. Mia madre piangeva, io ero impassibile ma dentro ero distrutto". Il centrale non ha però mai pensato di smettere: "Il mio pensiero è stato solo tornare. Non sapevo quanti mesi ci sarebbero voluti, però volevo tornare assolutamente a giocare a calcio. Volevo cominciare la mia carriera. Non avevo ancora iniziato, non avevo ancora esordito". Fondamentale è stato il ruolo di un ortopedico statunitense: "Mi ha tranquillizzato. Mi ha detto che non era vero in nessun modo che non sarei tornare a giocare a calcio". Poi sul suo rapporto con De Rossi ha aggiunto: "Durante la riabilitazione siamo diventati molto amici. Amici, diciamo, tra virgolette, nel senso che io lo vedo sempre come danielederossi, ma lui fa sempre di tutto per portarti al suo livello. Mi veniva a prendere a casa, mi portava agli allenamenti. L’ho ringraziato mille volte, ma non mi stancherò mai di ringraziarlo". Calafiori ha poi ricordato anche la pesante sconfitta di Bodo: "Negli anni scorsi ci ripensavo tanto. Avevo gli incubi, anche mesi dopo. Avevo diciannove anni. Essendo nato a Roma ed essendo romanista l’ho vissuta in modo forse troppo profondo. Adesso l’ho dimenticata e capisco che esageravo. Pensavo che tutti ce l’avessero con me, che la colpa era tutta mia. Era solo una partita sbagliata. Adesso vivo molto meglio le partite rispetto a prima. Da quella sera non ho più cominciato una partita da titolare con la Roma. A gennaio sono andato in prestito al Genoa, che è andato peggio dell’esperienza a Roma. E al Basilea poi è cominciato un percorso positivo". Poi ha proseguito parlando delle stagioni al Basilea e al Bologna: "L’unica cosa che dovevo fare era giocare con continuità e sentirmi un calciatore importante. Quella a Bologna è stata l’annata più bella della mia vita, sicuramente. La cosa che ricordo di più era la fame che avevo dentro di dimostrare chi ero. Non era desiderio di vendetta, ma volevo far vedere che giocatore ero anche in Italia, nel mio Paese. Ricordo che dopo le prime due o tre settimane mi sono reso conto che stavo veramente bene. Andavo forte, anche rispetto agli altri. Ricordo che anche i miei compagni avevano questa impressione. Mi venivano vicino e mi dicevano: “Ricca’, se continui così stai sicuro che giocherai, perché stai veramente bene”. Sull'evoluzione avuta all'Arsenal ha aggiunto: "Se vedi come giocavo prima e come gioco adesso: tutto. Innanzitutto non pensavo di poter giocare terzino sinistro a questi livelli. Non pensavo di poter diventare un terzino che giocava titolare in Premier League o in finale di Champions. Mi sentivo più un centrale". L'intervista si è poi conclusa con la delusione per la finale di Champions persa e sui festeggiamento per la vittoria della Premier League: "Io non ho giocato e la sera mi sentivo vuoto, spento. La mattina dopo però avevamo la parata con i tifosi per festeggiare la Premier League. All’inizio non volevo andare, o volevo tornare a casa, tornare a dormire. Quando però ho visto tutta quella gente, che era lì a ricordarci della grandissima stagione che avevamo fatto, il fatto che abbiamo fatto la storia, che abbiamo vinto dopo 22 anni, in quel momento ho capito che aver perso la finale di Champions non aveva cancellato ciò che avevamo fatto".