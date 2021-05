Calafiori, l’ex presidente: “Un giorno sarà il capitano della Roma”

Stefano Settimi della Petriana: "Sono convinto che diventerà una bandiera"

Mourinho ne sta già studiando i movimenti. E chissà cosa avrà pensato Riccardo Calafiori quando il suo futuro allenatore ha pubblicato sui social un video in cui analizza i suoi dati e le sue giocate. Chi lo conosce invece già benissimo è Stefano Settimi, presidente della Petriana Calcio, la squadra in cui è "nato" il terzino poi arrivato alla Roma: "La società ha deciso di puntare fin da subito su di lui, prendendolo all'età di appena 9 anni e bruciando così sul tempo altre società che lo seguivano da tempo - ha detto in un'intervista a TMW -. Un campione come Bruno Conti aveva già capito a quell'epoca le sue potenzialità, decidendo di farlo crescere proprio nelle giovanili della Roma".

Quale futuro si immagina oggi per lui? Sono convinto che Riccardo raggiungerà la Nazionale perché se lo merita, perché è un giovane che ha delle qualità importanti. Potrà essere e forse già è un esempio per tutti i ragazzi che inseguono il sogno di diventare calciatori professionisti. Questo dimostra che, anche partendo da piccole società come la Petriana, si può arrivare a giocare nei professionisti. L’importante è crescere in un ambiente sano dal punto di vista dei valori. Poi, se i ragazzi hanno delle doti, le grandi società non faticheranno certo a trovarli... Altra cosa molto importante è restare con i piedi per terra, lavorare e impegnarsi sempre, anche quando può sembrare di essere arrivati.