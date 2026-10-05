Nei giorni scorsi è andato virale un video con protagonista Riccardo Calafiori. Il difensore dell'Arsenal, cresciuto nelle giovanili della Roma, al termine della vittoria per 4-1 contro la Turchia a Bursa ha regalato la maglia a un piccolo tifoso. Il bambino, ricevuto il regalo da parte del numero 3 azzurro, è andato via festeggiando, felicissimo per quanto riuscito a raccogliere sul rettangolo verde. Un gesto, quello di Calafiori, che aveva suscitato tanti elogi ma anche qualche critica di "leoni da tastiera" che avevano definito Riccardo "troppo freddo" per un'occasione del genere. Il difensore dei Gunners su Instagram aveva ricostruito la vicenda, rispondendo alle accuse basate fondamentalmente sul nulla. Oggi, nel post-partita di Italia-Turchia 3-1 che lo ha visto autore del gol del momentaneo 2-1, Calafiori è tornato su quel momento ricordando anche il suo passato da piccolo tifoso della Roma. "Mi sembra passato un anno e mezzo o due anni da quando ero io così, da quando facevo il matto per avere la maglia di Osvaldo o Lamela. Rivedendo il video ancora di più, non mi ero reso conto di quanto il bambino fosse felice. Lasciamo stare il resto...", le parole del difensore azzurro ai microfoni della Rai.