Ze Pedro, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

ZE PEDRO A DAZN

“Si, il mister ce lo dice di rialzare la testa. Siamo consapevoli di questo, ma adesso abbiamo altre partite per giocare. La Roma è forte, ha intensità e ha giocatori forti, noi dobbiamo essere squadra e portare punti a casa”

Nella riaggressione la Roma è forte, come si affronta una partita del genere? “Sono partite difficili da affrontare, dobbiamo avere testa giusta e sapere cosa fare. Dobbiamo fare meno errori possibili, a loro bastano due opportunità. Dovremmo essere bravi”