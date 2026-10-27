Le parole del difensore del Cagliari: "Dobbiamo fare meno errori possibili, a loro bastano due opportunità. Dovremmo essere bravi”

Redazione
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Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"

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Ze Pedro, difensore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

ZE PEDRO A DAZN

Ritrovare equilibrio e il principio dopo queste ultime partite? “Si, il mister ce lo dice di rialzare la testa. Siamo consapevoli di questo, ma adesso abbiamo altre partite per giocare. La Roma è forte, ha intensità e ha giocatori forti, noi dobbiamo essere squadra e portare punti a casa”

Nella riaggressione la Roma è forte, come si affronta una partita del genere? “Sono partite difficili da affrontare, dobbiamo avere testa giusta e sapere cosa fare. Dobbiamo fare meno errori possibili, a loro bastano due opportunità. Dovremmo essere bravi”

Pisa SC v Cagliari Calcio - Serie A

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