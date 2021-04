Cagliari, Nainggolan squalificato: salta la Roma

Il belga non ci sarà nella sfida contro la sua ex squadra

Non soloCragno, out per coronavirus, ma contro la Roma mancherà anche un altro calciatore del Cagliari. Si tratta di Radja Nainggolan, storico ex giallorosso. Il belga, da diffidato, è stato ammonito nella partita contro l'Udinese valida per la 32^ giornata di campionato e il Giudice Sportivo ha confermato la sua squalifica per la gara di domenica prossima.