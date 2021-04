Cagliari, Cragno out contro la Roma: effettuerà il tampone domenica

Il portiere rossoblù non riuscirà ad esserci nella 33^ giornata di campionato

Alessio Cragno non ci sarà contro la Roma. Il portiere del Cagliari, positivo al coronavirus a seguito del ritiro in Nazionale, effettuerà un tampone di controllo domenica, scrive Tuttomercatoweb.com. Anche in caso di risultato negativo del test, non avrebbe comunque il tempo di svolgere le visite di idoneità. Per questo domenica alla Sardegna Arena i rossoblù si affideranno nuovamente a Guglielmo Vicario. Cragno è solo uno dei tanti giocatori reduci dalla Nazionale che hanno contratto il virus. Tra loro Bernardeschi, Bonucci, Verratti, Florenzi e Pessina.