Pietro Accardi, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

ACCARDI A DAZN

Il vostro momento. “Siamo consapevoli che veniamo da due sconfitte, ma siamo altrettanto consapevoli che nelle prime partite abbiamo fatto 13 punti. Il nostro obiettivo è salvarci e la valorizzazione dei giovani”

Cosa dice un ds alla squadra in questa situazione. E su Nzola? “Un direttore vive nel quotidiano, come faccio io e stare insieme ai ragazzi. Dobbiamo dargli fiducia ed è importante supportarli nei momenti di difficoltà, fa parte dei percorsi di crescita. Nzola dobbiamo aspettarlo, non ha fatto preparazione e se vediamo chi l’ha fatta sta alla 16esima partita, lui solo tre. Non è giovane ma ha qualità e ci puntiamo molto”

L’investimento su Romano e il ritorno di Trepy. “Per Trepy siamo molto felici di avercelo oggi in panchina. Quel momento è stato brutto ma fa parte del passato ed e pronto per quello che è giusto che viva. Romano è straordinario ha margini di crescita e giovane e può ricoprire tutti e tre ruoli del centrocampo. Ci puntiamo tanto e siamo convinti che possa crescere molto”