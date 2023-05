Bove: “Giocare nella Roma è la cosa più bella del mondo”

Presente all'evento Evolution Camp, iniziativa solidale organizzata dal MiracoliFC, una piccola società sportiva della Capitale, il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha risposto ad alcune domande postegli dai bambini presenti. Ecco le sue parole: "Giocare nella Roma è la cosa più bella del mondo. Quando sbagli un passaggio il primo pensiero è che la colpa sia di quello che quel passaggio doveva riceverlo. Pur sapendo in cuor tuo che non è così. Fin da piccolo il mio pensiero è stato quello di divertirmi e ancora oggi che sono un professionista cerco di farlo ogni giorno. Penso che sia l’approccio migliore per tutti, anche per voi. Cosa ho imparato in questi anni? Che tutti sbagliano, anche in Serie A. È una cosa normale. Quindi concedetevi la possibilità di sbagliare, perché è così che si impara. Siate felici di quello che state facendo: divertitevi".