Non solo Cannes-Roma, primo test estivo per la squadra di Gasperini fissato per il 26 luglio allo stadio Pierre de Coubertin con calcio d'inizio alle 17:30. I giallorossi concluderanno le amichevoli pre-campionato in grande stile il 15 agosto sempre alle 17:30, quando saranno ospiti del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Il club tedesco ha reso noto l'inizio della vendita dei tagliandi, e poco dopo anche la Roma ha reso note le modalità di vendita. La capienza del settore ospiti è di 583 posti, e i tagliandi saranno acquistabili per 25 euro. Previste riduzioni per gli U18 e i tifosi con disabilità, che dovranno pagare 15 euro per assistere all'amichevoli. Il tagliando Come specificato dal Borussia Dortmund nel proprio comunicato, l'accesso ai settori riservati ai tifosi di casa non è consentito indossando la divisa della squadra ospite. Sempre il 15 agosto, anche la Roma Femminile affronterà il Borussia Dortmund Femminile. La sfida è in programma alle 13 presso lo Stadion Rote Erde, impianto adiacente al Signal Iduna Park, e il costo del biglietto è di 5 euro.

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