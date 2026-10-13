Tutti pazzi per Balerdi: Boniek e Cobolli ringraziano Balzaretti, la reazione è tutta da ridere

Zibì Boniek è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata ai microfoni di ReteSport nella quale si è soffermato sulla sfida di domani contro il Real Madrid: "Sarà una partita particolare, mi aspetto una festa per Mourinho che sarà un avversario. La Roma giocherà contro una grande squadra che ha dei problemi. Si può fare una bella partita ma bisogna fare attenzione alla loro fase offensiva. I giallorossi hanno le armi per colpire i Blancos".

Sul Real Madrid. "Per il calcio che propone ci sono squadre più accreditate. Forse Mou ha bisogno di un po’ di tempo, è strano che gli spagnoli non credano nel potenziale del Real Madrid. È una squadra organizzata, non sviluppa un gioco offensivo particolare, si chiude con un pressing basso e riparte in contropiede.

Sulla Roma. "L’atmosfera dell’Olimpico aiuterà la Roma. I calciatori invece di fermarsi faranno 30 metri in più. Malen, Dybala, che sono in ottima forma, sono delle armi importanti. La squadra giallorossa è organizzata molto bene e lo ha dimostrato anche a Como con un calciatore in meno. Con il Real non sarà facile ma ci si può provare.

Sulla corsa Scudetto. "La Roma deve farsi trovare pronta se l’Inter dovesse avere un calo, ma non ci credo perché ha una squadra forte e completa. Faccio i complimenti alla Lazio che è da applaudire per l’attuale piazzamento in classifica, considerando le premesse iniziali. Ora è una squadra che sta giocando bene, però non penso possa vincere lo scudetto ma potrà fare un buon campionato. Il tricolore lo potrà perdere solo l’Inter, è superiore a tutte le altre.

Su Dybala. "Lo vedo cresciuto sul piano mentale e fisico, spero duri così perché la Roma ne ha bisogno. L’argentino è fondamentale nello sviluppo del gioco offensivo della squadra. Ha la capacità di creare tante occasioni da gol.

Pronostico Roma-Real Madrid? "Vince 2-1 la squadra di Gasperini.