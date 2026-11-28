De Roon: "Siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo pareggiato contro i più forti al mondo"

"È comunque il sesto risultato utile consecutivo". Ma non c'è sorriso sul viso di Arthur Theate. E non solo per il mancato successo al Penzo. Due punti con le ultime due della classe, due indizi che raccontano del mancato salto di qualità del Bologna, una ripresa dopo la sosta che non autorizza sogni di gloria. Dopo il pari con l’Udinese, ecco quello col Venezia, peggior attacco della A. Dalla possibilità di accorciare la classifica e provare a mettere pressione su Como e Juventus al rischio di vedersi staccare. Più che sull’analisi della partita, in prima battuta è su questo tema che va a battere Theate: "Se vogliamo salire in alto in classifica, dobbiamo giocare meglio e con più continuità sui due tempi. Spero di fare una grande partita con la Roma, come quella che abbiamo fatto a San Siro con il Milan, io ci credo. Ma per riuscirci dobbiamo fare meglio di così", le parole del belga riportate da 'Il Resto del Carlino'. Venerdì prossimo infatti il Bologna ospiterà proprio i giallorossi di Gasperini al Dall'Ara.