Bologna-Roma, Venturino non al meglio per una contusione. El Aynaoui spera dal 1′

L'ex Genoa non è al meglio e partirà sicuramente dalla panchina, con il ballottaggio tra il marocchino ed El Shaarawy per decidere centrocampo e trequarti

Nel bel mezzo del caos Ranieri-Gasperini-Friedkin a Trigoria, la Roma deve scendere in campo a Bologna per alimentare l'obiettivo Champions. Il tecnico giallorosso ha ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto sulla trequarti: con Dybala non in grado di partire dall'inizio, alla fine dovrebbe giocare Pisilli con El Aynaoui in mezzo al campo accanto a Cristante. Il marocchino potrebbe spuntarla su El Shaarawy, che invece farebbe traslocare il 2004 italiano in mediana. Pochissime chances per Lorenzo Venturino, anche perché - come rivelato da 'Il Messaggero' e il 'Corriere della Sera' - in settimana ha avuto qualche acciacco a causa di una contusione e partirà dalla panchina. Ancora più indietro Zaragoza, ormai sparito dai radar. Out Koné, Pellegrini, Dovbyk e Ferguson. Sulle fasce Celik e il rientrante Wesley.