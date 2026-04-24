Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez, out in quattro

news as roma

Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez, out in quattro

Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez, out in quattro - immagine 1
Per il match valido per la trentaquattresima giornata di campionato i rossoblù dovranno fare a meno dell'ex Skorupski e degli infortunati Casale, Dallinga e Bernardeschi
Redazione

Il Bologna ha diffuso l'elenco dei 24 calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro la Roma, in programma domani (sabato 25 aprile) alle ore 18 al Dall'Ara. Per il match valido per la trentaquattresima giornata di campionato i rossoblù potranno tornare a contare su Dominguez, che non scende in campo dallo scorso 22 marzo. Out, però, l'ex Skorupski e gli infortunati Casale, Dallinga e Bernardeschi. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Leggi anche
Gasperini torna a parlare di Sancho: “La società non ha voluto farlo, giustamente”
Gasperini: “Escludo Dybala titolare a Bologna. Parlare di futuro oggi è difficile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA