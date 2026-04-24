Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez, out in quattro

Per il match valido per la trentaquattresima giornata di campionato i rossoblù dovranno fare a meno dell'ex Skorupski e degli infortunati Casale, Dallinga e Bernardeschi

Il Bologna ha diffuso l'elenco dei 24 calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la sfida contro la Roma, in programma domani (sabato 25 aprile) alle ore 18 al Dall'Ara. Per il match valido per la trentaquattresima giornata di campionato i rossoblù potranno tornare a contare su Dominguez, che non scende in campo dallo scorso 22 marzo. Out, però, l'ex Skorupski e gli infortunati Casale, Dallinga e Bernardeschi. Di seguito l'elenco completo dei convocati.