Il tecnico rossoblù ansioso di riscattarsi dopo lo scialbo 0-0 del Penzo: "Dovremo essere super a preparare la partita"
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
La Roma attende di giocarsi la sua partita della 13esima giornata contro il Monza, ma c'è già chi la aspetta con ansia per il prossimo turno. È il Bologna di Raffaele Palladino, deluso dallo scialbo pareggio per 0-0 in casa del Venezia, da riscattare magari già venerdì 4 dicembre contro i giallorossi al Dall'Ara. Nella conferenza stampa postpartita al Penzo, il tecnico degli emiliani ha puntato la squadra di Gasperini: "C'è da lavorare tanto, la Roma è una squadra fortissima, dovremo essere bravi a preparare al meglio la sfida".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Perisic non arretra: "Voglio giocare altri due anni". E anche la Roma può pensarci
La Gazzetta dello Sport
Cardinale vuole Endrick a tutti i costi: assalto Milan a gennaio, con la variabile Vinicius
Il Messaggero
Ghilardi insidia Mancini per un posto. Vaz, guai giudiziari: è in uscita dall’Hull
Calciomercato AS Roma
Pirola vuole tornare in Italia: è derby di mercato tra Roma e Lazio
News AS Roma
Roberto Mancini e lo scudetto: "Inter la più forte, ma penso che lo vincerà la Roma"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti