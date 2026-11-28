La Roma attende di giocarsi la sua partita della 13esima giornata contro il Monza, ma c'è già chi la aspetta con ansia per il prossimo turno. È il Bologna di Raffaele Palladino, deluso dallo scialbo pareggio per 0-0 in casa del Venezia, da riscattare magari già venerdì 4 dicembre contro i giallorossi al Dall'Ara. Nella conferenza stampa postpartita al Penzo, il tecnico degli emiliani ha puntato la squadra di Gasperini: "C'è da lavorare tanto, la Roma è una squadra fortissima, dovremo essere bravi a preparare al meglio la sfida".