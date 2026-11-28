Da inizio anno il tecnico giallorosso ha schierato solamente due volte gli stessi undici iniziali, poi rotazioni e una rosa in grado di mantenere altissimo il livello con ogni interprete. E col Monza è in arrivo la numero 17
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
La Roma di Gasperini vola, stupisce, diverte, esalta e soprattutto segna. A ripetizione, con tutti ma in particolare con Donyell Malen. E si trasforma, continuamente. Non è mai uguale a se stessa. Perché il mister ora può cambiare ogni pedina senza che poi in campo la squadra ne risenta. Fino a qualche mese fa non era così, c'erano degli imprescindibili e senza gente come Dybala e Koné si faceva fatica, in un senso o nell'altro. Ora invece la Roma ha imparato a fare a meno di tutti, c'è una rosa che glielo consente e soprattutto un lavoro dietro che ha portato l'intero organico a performare allo stesso livello. Tanto che Gasperini in 17 partite totali in questa stagione, tra campionato e Champions League, ha schierato 16 formazioni iniziali differenti. L'unico schieramento ripetuto per due volte è quello mandato in campo alla prima giornata con la Fiorentina e alla terza contro l'Atalanta, il 5 settembre. Quale? Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Rodrigo Mora, Malen.
Da Balerdi a Ghilardi e Pisilli: così la Roma di Gasperini non è mai uguale a se stessaDa lì in poi solo undici di partenza diversi, quasi sempre per almeno due uomini o più. Segno che sicuramente qualche infortunio c'è stato, vedi Dybala e Koné in primis, oltre a Svilar. Ma anche nei periodi in cui sono stati assenti Gasperini ha sempre variato, in tutti quanti i reparti. Anche in difesa, che non ha mai accusato infortuni (scongiuri consentiti), il terzetto è cambiato molto spesso potendo contare anche su Balerdi, Ghilardi e addirittura Koulierakis. Ed è forse questa la novità principale. Ci sono giocatori che di base partono con la maglia addosso, questo è innegabile e più che normale, una sorta di formazione tipo, che se vogliamo è riconducibile proprio all'unica schierata per due volte. Ma quando il tecnico dice che non esistono titolari fissi, ma tutti possono fregiarsi di questo status, non va troppo lontano dalla realtà. L'ascesa di Ghilardi, Balerdi, Lulli, de Roon, Mora e Pisilli, o l'affidabilità di Castro - anche in momenti della stagione diversi tra loro - ha consentito a Gasp di ruotare e sperimentare. E di poter anche variare assetto tattico, ad esempio giocando con tre centrocampisti di ruolo. Con risultati sempre di altissimo livello. Il più presente è Mario Hermoso con 1229 minuti, seguito da Wesley (1189), Soulé (1140), Cristante (1082), Malen (1079), Ndicka (1045) e Mancini (1041). Il meno utilizzato tra i giocatori di movimento, non infortunati, è Koulierakis che comunque ha collezionato 232 minuti. Dietro di lui Vasquez (180), Pellegrini (150) e Di Nunzio (11). Della serie: cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia.
Ghilardi e Mora scalpitano: contro il Monza in arrivo la 17esima formazione diversa del 2026/27La sublimazione di tutto ciò è stata proprio la formazione con cui la Roma è andata ad affrontare gli invincibili bicampioni d'Europa in carica del Psg a casa loro. Ovvero con Pisilli e Castro dentro, Malen e Dybala fuori. Ed è questa la principale vittoria di Gasperini, oltre che l'obiettivo da raggiungere all'inizio del suo lavoro, che diventa di conseguenza la base per costruire tutti i successi. Contro il Monza dovrebbe tornare in campo dall'inizio Daniele Ghilardi, per lui sarebbe la quarta volta in questa stagione. E con lui dal 1' si alzerebbero notevolmente le chances di vedere la 17esima formazione differente in 18 partite, visto che l'unico 11 che potrebbe avvicinarsi a quello di domani è la squadra che ha affrontato il Lecce: quel giorno in campo da titolari c'erano Dybala e Soulé dietro a Malen, Cristante e Koné in mezzo con Lulli e Wesley esterni, Hermoso e Ndicka a chiudere la difesa. Col Monza, invece, scalpita Rodrigo Mora - in panchina a Parigi - per far rifiatare Soulé. Con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione degli infortunati Rensch e Pellegrini, e con un'altra serie di partite decisamente impegnative, ci sarà nuovamente spazio per tutti e la possibilità di esplorare nuove combinazioni.
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