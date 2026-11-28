La Roma di Gasperini vola, stupisce, diverte, esalta e soprattutto segna. A ripetizione, con tutti ma in particolare con Donyell Malen. E si trasforma, continuamente. Non è mai uguale a se stessa. Perché il mister ora può cambiare ogni pedina senza che poi in campo la squadra ne risenta. Fino a qualche mese fa non era così, c'erano degli imprescindibili e senza gente come Dybala e Koné si faceva fatica, in un senso o nell'altro. Ora invece la Roma ha imparato a fare a meno di tutti, c'è una rosa che glielo consente e soprattutto un lavoro dietro che ha portato l'intero organico a performare allo stesso livello. Tanto che Gasperini in 17 partite totali in questa stagione, tra campionato e Champions League, ha schierato 16 formazioni iniziali differenti. L'unico schieramento ripetuto per due volte è quello mandato in campo alla prima giornata con la Fiorentina e alla terza contro l'Atalanta, il 5 settembre. Quale? Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Lulli, Koné, Cristante, Wesley, Dybala, Rodrigo Mora, Malen.

Da Balerdi a Ghilardi e Pisilli: così la Roma di Gasperini non è mai uguale a se stessa

Da lì in poi solo, quasi sempre per almeno due uomini o più. Segno che sicuramente qualche infortunio c'è stato, vediin primis, oltre aMa anche nei periodi in cui sono stati assenti Gasperini ha sempre variato, in tutti quanti i reparti. Anche in difesa, che non ha mai accusato infortuni (scongiuri consentiti), il terzetto è cambiato molto spesso potendo contare anche sue addiritturaEd è forse questa la novità principale. Ci sono giocatori che di base partono con la, questo è innegabile e più che normale, una sorta di, che se vogliamo è riconducibile proprio all'unica schierata per due volte. Ma quando il tecnico dice che, ma tutti possono fregiarsi di questo status, non va troppo lontano dalla realtà. L'ascesa di Ghilardi, Balerdi, Lulli, de Roon, Mora e Pisilli, o l'affidabilità di Castro - anche in momenti della stagione diversi tra loro - ha consentito adi ruotare e sperimentare. E di poter anche, ad esempio giocando con tre centrocampisti di ruolo. Con risultati sempre di altissimo livello. Il più presente è Mariocon 1229 minuti, seguito da(1189),(1140),(1082),(1079),(1045) e(1041). Il meno utilizzato tra i giocatori di movimento, non infortunati, èche comunque ha collezionato 232 minuti. Dietro di lui(180),(150) e(11). Della serie: cambiando l'ordine degli addendi

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Ghilardi e Mora scalpitano: contro il Monza in arrivo la 17esima formazione diversa del 2026/27

La sublimazione di tutto ciò è stata proprio la formazione con cui la Roma è andata ad affrontare gli invincibili bicampioni d'Europa in carica dela casa loro. Ovvero con Pisilli e Castro dentro, Malen e Dybala fuori. Ed è questa la, oltre che l'obiettivo da raggiungere all'inizio del suo lavoro, che diventa di conseguenza laper costruire tutti i successi. Contro ildovrebbe tornare in campo dall'inizio Danieleper lui sarebbe la quarta volta in questa stagione. E con lui dal 1' si alzerebbero notevolmente le chances di vedere lain 18 partite, visto che l'unico 11 che potrebbe avvicinarsi a quello di domani è la squadra che ha affrontato ilquel giorno in campo da titolari c'erano Dybala e Soulé dietro a Malen, Cristante e Koné in mezzo con Lulli e Wesley esterni, Hermoso e Ndicka a chiudere la difesa. Col Monza, invece, scalpita Rodrigo- in panchina a Parigi - per far rifiatare Soulé. Con tutta la rosa a disposizione, ad eccezione degli infortunatie con un'altra serie di partite decisamente impegnative, ci sarà nuovamentee la possibilità di esplorare nuove combinazioni.