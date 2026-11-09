Il difensore si è infortunato contro il Parma e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra
Victoria concordia crescit. Ma ora serve l’aiuto dei Friedkin
La sosta per le Nazionali di novembre è appena cominciata, ma in casa Roma si guarda già ai prossimi impegni. I giallorossi torneranno in campo sabato 21 novembre in casa del Parma, quattro giorni dopo affronteranno il PSG dell'ex Luis Enrique in Champions League e il 29 sfideranno il Monza dell'ex Juric all'Olimpico. Venerdì 4 dicembre, invece, è in programma l'anticipo al Dall'Ara contro il Bologna, valido per la quattordicesima giornata di campionato. I rossoblù sono rinati con Palladino, ma contro i capitolini rischiano di fare a meno di Juan Miranda. Il difensore del Bologna, infatti, ha riportato un infortunio sabato contro il Parma e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Stando alla nota del club felsineo, i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane. La sua presenza contro la Roma, dunque, è a rischio.
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