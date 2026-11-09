La sosta per le Nazionali di novembre è appena cominciata, ma in casa Roma si guarda già ai prossimi impegni. I giallorossi torneranno in campo sabato 21 novembre in casa del Parma, quattro giorni dopo affronteranno il PSG dell'ex Luis Enrique in Champions League e il 29 sfideranno il Monza dell'ex Juric all'Olimpico. Venerdì 4 dicembre, invece, è in programma l'anticipo al Dall'Ara contro il Bologna, valido per la quattordicesima giornata di campionato. I rossoblù sono rinati con Palladino, ma contro i capitolini rischiano di fare a meno di Juan Miranda. Il difensore del Bologna, infatti, ha riportato un infortunio sabato contro il Parma e gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Stando alla nota del club felsineo, i tempi di recupero sono stimati in circa tre settimane. La sua presenza contro la Roma, dunque, è a rischio.