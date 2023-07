Blanco, reunion giallorossa al concerto: presenti Bruno Conti e Rosella Sensi

Un concerto a forti tinte giallorosse quello di Blanco allo Stadio Olimpico. Il celebre cantautore non ha mai nascosto la sua fede romanista, ma anche tra il pubblico non sono mancate le sorprese. L'ex presidente Rosella Sensi, con un post su Facebook, ha condiviso una foto scattata ieri allo stadio insieme al mitico Bruno Conti. Sugli spalti non è mancata nemmeno la cantante Noemi, che ha testimoniato la sua presenza con una storia su instagram in cui si vede con indosso la maglia della Roma.