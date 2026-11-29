Samuele Birindelli, difensore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

Sulla partita. "Sapevamo che la Roma è forte, ma non ci aspettavamo questo ritmo. Sono stati incredibili nei primi 30-40 minuti, poi siamo venuti un po' fuori ma non siamo riusciti a fargli male. Ce la giochiamo sempre a viso aperto, ma quando incontri certe squadre è difficile portare il risultato a casa".

Wesley? "Abbiamo cercato di contenerli come potevamo, dobbiamo imparare da loro, giocano come noi e se sono più forti loro dobbiamo guardare il nostro avversario e capire cosa ha fatto meglio".

Ricordi un altro attaccante forte come Malen? "Sì, è forte ma ci sono tanti forti come lui. Scamacca e Retegui non sono stati da meno, poi dipende anche da chi gli sta intorno. Poi gli attaccanti di Gasperini fanno sempre tanti gol, ma è forte, c'è poco da dire".

Gasperini ha detto che il Monza si salverà tranquillamente. "Non so se ci salveremo senza grandi affanni, ma se mettiamo l'intensità di stasera, che non si è vista perché la Roma ne ha messa di più, abbiamo possibilità. Queste partite ci permettono di imparare, mi porto a casa le cose positive riuscite in questa partita e la consapevolezza di aver affrontato una squadra con giocatori di alto livello. A me ha fatto capire cosa mi manca per fare un salto in avanti".