Beth Fisher: “Mourinho voleva che le donne si allenassero sul campo più lontano”

Dichiarazioni importanti quelle della giornalista britannica sull'esperienza dello Special One ai tempi del Tottenham

La giornalista britannica Beth Fisher ha rilasciato dichiarazioni importanti su José Mourinho ai tempi in cui allenava il Tottenham, accusandolo di sessismo. Ecco le sue parole, rilasciate tramite un tweet: "Ho sentito da due fonti separate ora che quando Mourinho era al Tottenham voleva che le donne si allenassero sul lato più lontano del campo di allenamento, quindi "non doveva sentirle". Un esempio tra i tanti in cui le donne vengono trattate con totale mancanza di rispetto nello sport rispetto agli uomini".