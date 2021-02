Benevento, Foulon: “Fortunati sul fallo da rigore, ma resta la bella partita”

Il Benevento resiste contro la Roma giocando per quasi un tempo intero con un uomo in meno. Con il brivido finale del calcio di rigore assegnato nel recupero per il fallo su El Shaarawy da parte di Foulon. Il terzino dei campani è stato salvato poi dal Var: “Punto importantissimo in chiave salvezza. Sono molto felice per me e per la squadra. Il rigore? C’era preoccupazione. Fortunatamente è stato segnalato il fuorigioco, quindi il fallo non è importante. Resta la bella partita e ne sono davvero felice. Ora contro il Napoli sarà un’altra partita difficile. Dovremo essere compatti come con la Roma, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi”.