Benevento-Roma, tutti gli episodi da moviola – LIVE

Nuovo appuntamento con la Serie A per la Roma: per i giallorossi sfida impegnativa in Campania contro il Benevento. La sfida, partita alle ore 20.45, è arbitrata dal direttore di gara Pairetto della sezione di Nichelino; al VAR Chiffi. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale:

Benevento Calcio – AS Roma

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Costanzo – Prenna

IV: Ayroldi

VAR: Chiffi

AVAR: Del Giovane

20′ – Ammonito Fazio. Cartellino giallo anche per il romanista, che interviene in ritardo su Lapadula nei pressi della metà campo

16′ – Lancio dalle retrovie di Viola, Lapadula sfugge alla difesa romanista e batte Pau Lopez. L’attaccante del Benevento era però in posizione di fuorigioco, come segnalato al termine dell’azione dal guardalinee

15′ – Ammonito Schiattarella. Intervento duro del centrocampista del Benevento su Mkhitaryan, giusta la decisione di Pairetto