Benatia annuncia il ritiro: “Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto”

L'ex difensore della Roma ha detto basta al calcio giocato. Con la maglia giallorossa, 33 presenze e 5 gol

Medhi Benatia ha annunciato il ritiro. Lo ha fatto tramite i suoi social, ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno e diventare un calciatore professionista. "Dopo oltre 15 anni di 'buoni e fedeli' servizi per il calcio, dopo aver giocato le competizioni più importanti, ho deciso di mettere fine alla mia carriera".

L'ex difensore della Roma, che con la maglia giallorossa ha disputato 33 partite e segnato 5 gol, ha poi ricordato le persone che ha incontrato in questo viaggio: "Grazie a chi durante il percorso mi ha permesso di costruirmi. Voglio rendere omaggio a tutti i Club per cui sono passato - ha detto il marocchino - OM, Lorient, Tours, Clermont, Udinese, Roma...". Chiude ringraziando la sua famiglia e il suo agente, mettendo già nel mirino il futuro di una vita lontana dal gioco ma forse non lontano dal campo: "Dicono che la fine di una cosa sia sempre l'inizio di un'altra..."