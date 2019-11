Basaksehir-Roma, i giallorossi protestano: rigore negato a Zaniolo

Un altro episodio controverso per la Roma in Europa League. Contro il Basaksehir i giallorossi protestano per un rigore e rosso mancati. Al 22′ Zaniolo si invola verso la porta lanciato da Dzeko. Al momento del tiro viene spintonato con il gomito da Punck e manca la palla. Il centrocampista giallorosso e Dzeko protestano con l’arbitro, ma per il romeno Hategan è tutto regolare. Le immagini mostrano la chiara spinta del difensore turco, che sarebbe costata il rigore e il cartellino rosso.

Poco più tardi Hategan assegna il rigore alla Roma per un fallo di mano di Topal in area. Anche stavolta non sembrano esserci dubbi. Veretout dal dischetto porta in vantaggio i giallorossi.