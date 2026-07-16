La Roma ormai da lunedì ha ripreso a lavorare a Trigoria. In attesa che tornino i nazionali, Gasperini lavora con i giocatori a disposizione e aspetta novità per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista infatti dal 30 giugno non è più un calciatore della Roma, ma il tecnico dalla fine della scorsa stagione chiede che gli venga rinnovato il contratto. Presto sarà ufficializzato il prolungamento di Celik (ancora in vacanza per smaltire le fatiche del mondiale), ma per quanto riguarda il numero 7 al momento non ci sono notizie positive. In attesa di novità concrete sul mercato, scrive infatti Marco Juric su La Repubblica, la casella rinnovi sta per essere completamente spuntata. Ufficializzato Dybala, siamo alle firme per Celik (3 milioni di ingaggio annui), Mancini (contratto da oltre 3 milioni fino al 2029) e Cristante (2028). Più lunga la trattativa per Pellegrini, vista la distanza tra domanda e offerta. Dopo il poker di rinnovi praticamente ufficiali, l'asticella dei 3 milioni è vista come un buon parametro per sedersi al tavolo. Secondo quanto riportato invece dal Corriere della Sera, a firma di Davide Stoppini, non ci sarebbero conferme sull'interesse concreto della Juventus per il centrocampista romano e proprio ieri ci sarebbe stato l'ennesimo contatto tra il ds D'Amico e il procuratore del giocatore, sensazioni positive verso il rinnovo, sottolinea invece il Corriere della Sera.