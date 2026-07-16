Il sì del giocatore è stato incassato, quello dello Strasburgo ancora no. Ma la speranza di poterlo portare a casa nei prossimi giorni a Trigoria c'è eccome. Anche perché Diego Moreira è quel giocatore individuato da Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico per "tagliare" anche la lista di possibili arrivi, riducendola da tre a due. E questo perché l'esterno belga può giocare sia a tutta fascia che come trequartista, sia a sinistra (fascia che predilige) sia a destra. Moreira si è convinto di fronte ad un contratto quinquennale che - in caso dovesse arrivare in giallorosso - lo porterà a guadagnare quasi il triplo rispetto a quanto riceve oggi dallo Strasburgo: circa 2,5 milioni di euro (a salire). Adesso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, bisogna trovare la quadra finale con lo Strasburgo, club "controllato" dal Chelsea. le cifre tra offerta e richiesta sono ancora diverse, con la Roma ferma ad un'offerta di circa 30 milioni di euro, più il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore. Il club francese, invece, ne vuole almeno 40.