Anche la prima metà di luglio è volata via senza nessun volto nuovo a Trigoria. Gasperini si divide tra il campo e le varie riunioni con Ryan Friedkin e D'Amico che ci saranno anche nei prossimi giorni, attende e riceve continue rassicurazioni dalla proprietà. Il ds è al lavoro a quasi tutte le ore del giorno per accontentarlo. Martedì, per esempio, ha avuto una call con gli agenti di Summerville anche in tarda serata ma il si dell'attaccante ancora non è arrivato. La Roma è in pressing e non ha voglia di perdere troppo tempo per evitare casi simili a Sancho e Greenwood che da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. La Roma è ferma sugli ingaggi, Summerville voleva 6 milioni, ma il club ha una politica chiara stop a stipendi super per non rovinare l'equilibrio all'interno dello spogliatoio. Il nodo ingaggio che per ora blocca Summerville non riguarda Moreira e Tresoldi. Per l'esterno belga una base di accordo è stata trovata, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, (stipendio da 2 milioni più bonus a stagione), serve limare la richiesta dello Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. A Trigoria non vorrebbero andare oltre i 30 con l'aggiunta di un 10% o 20% sulla futura rivendita. Passi in avanti anche per Tresoldi che nel frattempo è stato bloccato per anticipare la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund. L'operazione è slegata alla cessione di Dovbyk (che resta in uscita), ma serve fare in fretta col Bruges. Rimane vivo il sogno Endrick.