I Friedkin devono valutare le offerte per Koné, reduce dall'eliminazione al Mondiale. Il Manchester United fa sul serio e ha in canna una proposta da 53 milioni. Il valore del francese a bilancio è pari a 11,8 milioni quindi si prospetta una plusvalenza superiore ai 40 che chiuderebbe una volta per tutte la questione con l'Uefa. Intanto Evitare un nuovo caso Greenwood e regalare a Gasperini uno dei primi nomi della lista. La Roma, spiega Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, spinge sull'acceleratore per chiudere (in un senso o nell'altro) la questione Summerville. Anche ieri sono proseguiti i colloqui con l'entourage dell'olandese con l'obiettivo di ottenere una risposta entro 5-6 giorni. Sempre per quanto riguarda l'aspetto economico derivante dalla possibile cessione del francese, anche Stefano Carina su Il Messaggero affronta la questione. Koné - scrive - sarebbe la gallina dalle uova d'oro che sanerebbe in gran parte la situazione. A bilancio infatti il centrocampista figura a 11,8 milioni. Cederlo a 53, comporterebbe una plusvalenza di 41 milioni alla quale andrebbe sommato il risparmio salariale lordo (5,2) e quello sull'ammortamento (3,8) che regalerebbe ai conti della Roma un impatto positivo. la Roma ha provato a sondare anche una possibile destinazione londinese per Manu. Un pour-parler, quindi, che non è andato oltre. Diverso il discorso con lo United. Koné è in una short list che vede anche Camavinga (Real Madrid) e Scott (Bournemouth). Considerando che Camavinga difficilmente sarà lasciato libero da Mourinho (e il Real chiede 80 milioni), le possibilità che i Red Devils affondino il colpo è alta.