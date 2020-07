Banfield, mistero Osvaldo: “Non lo vediamo da due settimane”

Ancora una disavventura per l’ex romanista Pablo Daniel Osvaldo. Oscar Tucker, vice presidente del Banfield, ha infatti rilasciato a Inforegion alcune dichiarazioni preoccupanti sulla situazione dell’italo-argentino: “Osvaldo non ci dà sue notizie da due settimane. Per questo motivo il nostro staff tecnico ha deciso di non puntare più su di lui“. Niente da fare quindi per il suo rilancio nel grande calcio, arrivato dopo la parentesi da rockstar intrapresa vista la sua grande passione per la musica. Osvaldo aveva infatti deciso di riprovare con la carriera da calciatore proprio nel Banfield, squadra di cui il padre è sempre stato grandissimo tifoso.