Banfi: “Ranieri-Gasp? Giusto sia rimasto solo uno. Per la Champions c’è speranza”

L'attore e tifoso: "Erano entrambi freschi dall’essere allenatore di una squadra che amano e poteva essere difficile dividere un’opinione, ma potevano trovare un altro modo"

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Roma-Fiorentina e questa sera sugli spalti dell'Olimpico ci sarà anche Lino Banfi. Il noto attore pugliese, romano e romanista d'azione, che nel dicembre scorso è stato ospite di Gasperini e della squadra giallorossa a Trigoria, ha rilasciato un'intervista Radio Firenze Viola in vista del match di questa sera e non solo. Queste le sue parole:

Sulla presenza allo stadio per le partite della Roma. "Non sono andato spesso, ma stasera andrò allo stadio perché se la Roma vince stasera c’è qualche filo di speranza per il quarto posto, dopo il pareggio di ieri della Juventus. Sono stato a Trigoria un mesetto fa e sono stato accolto bene, con abbracci e sorrisi, da mister Oronzo Canà insomma".

Sull’addio di Ranieri. "Ranieri, quando un mesetto fa andai in visita a sorpresa alla Roma per far sorridere un po’ i giocatori, non c’era ma appena lo seppe venne da lontano ad abbracciarmi e mangiammo qualcosa insieme, c’era un po’ di amicizia. Mentre non conoscevo Gasperini, che ho conosciuto in quell’occasione. Mi sembra giusto che sia rimasto solo uno e non due, perché tutti e due freschi dall’essere allenatore di una squadra che amano, poteva essere difficile dividere un’opinione in due quando si hanno gli stessi gusti. Poi magari potevano trovare un altro modo".